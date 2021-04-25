Мир
 
Последние новости
Россия ответила на обвинения Чехии в причастности к взрыву во Врбетице
Американский беспилотник атаковали вблизи границы с Россией
Президент Чехии рассказал о вредящих офицерах разведки и раскритиковал ЦРУ
На серой ветке московского метро встали поезда 
Тела четырех человек нашли в заброшенном колодце на Украине
Захарова заявила о включении США в список недружественных России стран
Президент Чехии назвал обоюдную высылку дипломатов взаимным каннибализмом
Назвавший подставным бой сына Кадырова чиновник отказался от своих слов
В Совфеде оценили заявление президента Чехии о взрывах во Врбетице
Новости партнеров
Прослушать новость

После 100 дней в роли президента США Байден приблизился к антирекорду Трампа

Перейти в «Мою Ленту»
Президент США Джо Байден во время брифинга
Президент США Джо Байден во время брифинга
Фото: Стрингер / РИА Новости

Рейтинг поддержки президента США Джо Байдена спустя 100 дней после его вступления в должность продолжает снижаться и даже почти повторил антирекорд его предшественника Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на исследование The Washington Post и ABC News сообщает The Hill.

Уточняется, что в ходе проведенного опроса 52 процента американцев заявили, что они по крайней мере отчасти одобряют действия, предпринятые Байденом за эти дни. Еще 42 процента заявили, что недовольны им.

Издание The Washington Post указало, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп является единственным из последних предшественников Байдена, кто может похвастаться еще более низким рейтингом одобрения на данном этапе президентства: так, незадолго до приближения 100 первых дней пребывания Трампа в должности рейтинг одобрения его работы составлял 42 процента. При этом известно, что позже рейтинги одобрения в некоторых опросах упали до 36 процентов.

После вступления в должность в январе Байден был вынужден заниматься целым рядом различных проблемных вопросов, в числе которых развертывание вакцинации против COVID-19 и наплыв мигрантов. Анализируя успехи нового главы Белого дома, 60 процентов опрошенных призвали его сотрудничать с республиканцами, а не действовать в одиночку.

Демократ Байден вступил в должность 20 января, сменив республиканца Трампа. На момент окончания полномочий последнего 60 процентов американцев назвали Трампа одним из худших президентов в истории. Однако уже в феврале рейтинг нового президента США начал падать.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
April 18-21, 2021, Washington Post-ABC News poll
Biden approval rating stands at 52 percent after almost 100 days in office
Байдена сравнили с Лениным
Рейтинг Байдена начал падать
Рейтинг Трампа вырос