После 100 дней в роли президента США Байден приблизился к антирекорду Трампа

Рейтинг поддержки президента США Джо Байдена спустя 100 дней после его вступления в должность продолжает снижаться и даже почти повторил антирекорд его предшественника Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на исследование The Washington Post и ABC News сообщает The Hill.

Уточняется, что в ходе проведенного опроса 52 процента американцев заявили, что они по крайней мере отчасти одобряют действия, предпринятые Байденом за эти дни. Еще 42 процента заявили, что недовольны им.

Издание The Washington Post указало, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп является единственным из последних предшественников Байдена, кто может похвастаться еще более низким рейтингом одобрения на данном этапе президентства: так, незадолго до приближения 100 первых дней пребывания Трампа в должности рейтинг одобрения его работы составлял 42 процента. При этом известно, что позже рейтинги одобрения в некоторых опросах упали до 36 процентов.

После вступления в должность в январе Байден был вынужден заниматься целым рядом различных проблемных вопросов, в числе которых развертывание вакцинации против COVID-19 и наплыв мигрантов. Анализируя успехи нового главы Белого дома, 60 процентов опрошенных призвали его сотрудничать с республиканцами, а не действовать в одиночку.

Демократ Байден вступил в должность 20 января, сменив республиканца Трампа. На момент окончания полномочий последнего 60 процентов американцев назвали Трампа одним из худших президентов в истории. Однако уже в феврале рейтинг нового президента США начал падать.