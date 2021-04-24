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Байдена сравнили с Лениным

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Фото: TOM BRENNER / Reuters

Американский сенатор Джон Кеннеди сравнил президента США Джо Байдена с советским вождем Владимиром Лениным, резко раскритиковав политику главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе интервью телеканалу Fox News Кеннеди заявил о разочарованности политикой Байдена. Сенатор считает, что многие действия администрации президента продиктованы «ненавистью к Америке». «Я знал, что президент Байден будет левее центра, но я и помыслить не мог, что он будет левее Ленина», — сказал Кеннеди, добавив, что Байдену надо «взяться за ум», иначе жизнь американцев превратится в «имитацию ада».

Сенатор напомнил, что многие однопартийцы Байдена выступают за лишение полицейских финансирования после серии инцидентов с убийством афроамериканцев. Кеннеди, в свою очередь, подчеркнул, что правоохранители, среди которых также есть темнокожие сотрудники, не ходят ежедневно на работу с целью «кому-нибудь навредить».

Ранее президента США Джо Байдена раскритиковала депутат палаты представителей Ильхан Омар из-за намерения продолжить строительство стены на границе с Мексикой на фоне наплыва мигрантов. «Постыдно и неприемлемо для президента продолжать строительство ксенофобной и расистской стены Трампа», — написала она, упомянув аккаунт главы государства.

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