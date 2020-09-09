Рейтинг Трампа вырос

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа вырос и достиг самой высокой отметки с июня 2020-го. Об этом пишет The Hill со ссылкой на данные компании HarrisX.

Согласно результатам опроса, проведенного в начале сентября, 47 процентов зарегистрированных избирателей положительно оценивают работу нынешнего лидера страны. 53 процента опрошенных, напротив, не одобряют политику Трампа.

Такого высокого уровня одобрения не было с июня: тогда данные показали тот же результат в 47 процентов среди поддерживающих президента. Число тех, кто положительно отозвался об американском лидере, выросло на три процента с конца августа — предыдущего опроса избирателей.

31 августа сообщалось, что шансы на победу президента США в грядущих выборах главы государства повысились — рейтинг популярности его соперника от Демократической партии Джо Байдена снижается. Очередные выборы в Штатах пройдут 3 ноября.

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