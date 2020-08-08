Трамп отказался верить в желание России его победы на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания на второй срок. Об этом пишет РИА Новости.

«Потому что никто не был так суров с Россией как я», — объяснил американский лидер. Среди своих достижений, которые, по его мнению, не нравятся России, он назвал укрепление вооруженных сил США, повышение расходов на оборону НАТО, санкции против российских экспортных газопроводов.

Трамп также отказался верить в желание Китая и Ирана его победы на президентских выборах.

Таким образом Трамп прокомментировал утверждения директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванина о том, что Россия якобы пытается очернить наиболее вероятного соперника Трампа на выборах — бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. По его мнению, Россия считает Байдена представителем «антироссийского истеблишмента». Эванина также обвинил Россию в попытках поддержать кандидатуру Трампа в социальных сетях и на российском телевидении.

Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. Согласно опубликованным рейтингам, на данный момент Байден опережает Трампа почти на 10 процентов.