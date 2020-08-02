В США описали отношения Трампа с Россией

Президент США Дональд Трамп не имеет стратегического подхода к ведению дел с Россией, пишет издание The Washington Post со ссылкой на бывшего сотрудника вашингтонской администрации высокого ранга, который говорил на условиях конфиденциальности.

Так, глава Белого дома не хочет, чтобы Россия обращалась с ним грубо. Как описал собеседник издания, лица, утверждающие, что у американского лидера есть стратегический подход к ведению дел с Москвой, думают о политическом деятеле, который заботится о внешней политике США и осведомлен об истории американо-российских отношений.

При этом, по словам источника, Трамп подрывает внешнюю политику США и не проводит последовательную внешнюю политику по отношению к России. В статье указывается, что разногласия между Трампом и представителями его администрации по поводу России маскируют отсутствие стратегического подхода к Москве.

23 июля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Стороны обсудили проблему стратегической стабильности и контроля над вооружениями, а также роль Москвы и Вашингтона в поддержании международного мира. Также лидеры стран позитивно оценили совместный процесс борьбы с пандемией коронавирусной инфекции и договорились о продолжении контактов на разных уровнях.