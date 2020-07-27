Трамп рассказал о «продуктивных» переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп прокомментировал недавний телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

По словам американского лидера, переговоры с Путиным прошли очень продуктивно. Трамп также отметил, что они с президентом России обсудили много различных вопросов.

При этом глава США отказался ответить на вопрос, поднималась ли в ходе беседы тема о предполагаемых попытках Москвы заплатить афганским боевикам за убийство американских военнослужащих. Трамп подчеркнул, что лидеры двух стран не комментируют вопросы, которые обсуждают.

Ранее Трамп после переговоров с Путиным высказался о ситуации с пандемией коронавируса в России. По мнению американского лидера, Россия в настоящее время переживает трудные времена с коронавирусом, особенно тяжелая ситуация, как считает президент США, в Москве. Хозяин Белого дома добавил, что ранее провел переговоры и с главами других государств, которые испытывают проблемы из-за вируса.

Телефонный разговор между лидерами двух стран состоялся 23 июля. По сообщениям, стороны обсудили проблему стратегической стабильности и контроля над вооружениями, а также роль Москвы и Вашингтона в поддержании международного мира. Также лидеры стран позитивно оценили совместный процесс борьбы с пандемией коронавирусной инфекции и договорились о продолжении контактов на разных уровнях.

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих в Афганистане. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с террористической группировкой «Талибан» (запрещена в России), говорится в публикации. В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры.