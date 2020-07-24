Трамп высказался о ситуации с коронавирусом в России после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп высказался о ситуации с пандемией коронавируса в России после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме, трансляция которой доступна на сайте Белого дома.

По мнению американского лидера, Россия в настоящее время переживает трудные времена с коронавирусом, особенно тяжелая ситуация, как считает Трамп, в Москве.

Хозяин Белого дома добавил, что ранее провел переговоры и с главами других государств, которые испытывают проблемы из-за инфекции.

23 июля Трамп прогрел переговоры с Путиным по телефону. Лидеры стран позитивно оценили совместный процесс борьбы с пандемией коронавирусной инфекции и договорились о продолжении контактов на разных уровнях.

По данным на 24 июля, в мире насчитывается более 15,3 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 625 тысяч скончались, еще 8,7 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, где число заболевших COVID-19 перевалило за 4 миллиона, Бразилии и Индии. Россия находится на четвертом месте по числу зараженных с показателем в 795 тысяч человек.