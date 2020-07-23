Записи переводчика на встрече Путина и Трампа отказались публиковать

Суд США отказался публиковать записи американского переводчика на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом говорится в решении суда, передает РИА Новости.

Судья Тревор Макфадден вынес постановление, в рамках которого указывается, что записи переводчика не имеют статуса федеральных документов и поэтому истцы в лице двух неправительственных организаций не могут потребовать от госдепартамента опубликовать их.

Госдеп заверил суд, что записи переводчика не имеют уникальной информации или комментариев. Суд с этим согласился и добавил, что, даже если бы заметки переводчика содержали уникальную информацию, их не распространяют для служебного пользования, — а значит, они не подпадают под определение правительственных документов в федеральном законе.

При этом истцы уверяли, что на основании записей можно сделать выводы, которые госдеп по каким-либо причинам может скрывать. Однако суд не посчитал эти доводы убедительными.

Речь идет о встрече лидеров двух стран полях саммита G20 в Гамбурге в 2017 году. Как утверждала газета The Washington Post, Трамп лично отобрал конспект встречи у переводчика госдепа Юрия Шкейрова. В январе 2019-го стало известно, что Трамп скрыл от своей администрации детали переговоров с Путиным: он дал своему переводчику указание хранить в секрете содержание встречи. Неправительственные организации потребовали обнародовать записи из-за слухов о «российских связях» Трампа.