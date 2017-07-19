Трамп раскритиковал СМИ из-за новостей о его «секретном ужине» с Путиным

Президент США Дональд Трамп раскритиковал работу СМИ из-за освещения его беседы с российским лидером Владимиром Путиным во время саммита стран «Большой двадцатки». Свое мнение Трамп по этому поводу выразил в Twitter.

«История лживых СМИ о "секретном ужине" с Путиным на [саммите стран] G20 — отвратительна. Все лидеры стран G20 и их супруги были приглашены канцлером Германии! Пресса знала об этом!» — написал он в одном из твитов.

Также Трамп обвинил СМИ в том, что они становятся все более и более «нечестными». «Даже устроенный для лидеров стран G20 ужин они сделали зловещим!» — написал он.

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18 июля агентство Reuters сообщило, что Путин и Трамп во время саммита стран «Большой двадцатки» в Гамбурге провели еще одну встречу, о которой ранее не сообщалось. Газета The Washington Post указала, что президенты еще раз побеседовали во время ужина 7 июля. Разговор продлился около часа.

Российский и американский президенты провели переговоры в первый день саммита G20. Их беседа продлилась 2 часа 15 минут. Лидеры двух стран обсудили как двустороннюю, так и международную повестку. В частности, они достигли договоренности о режиме перемирия в Сирии.

Владимир Путин по итогам саммита выразил уверенность в том, что им с его американским коллегой удалось установить личные взаимоотношения.