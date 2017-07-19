В Вашингтоне отказались признать беседу Путина и Трампа полноценной встречей

В Вашингтоне не считают беседу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которая состоялась 7 июля на ужине лидеров стран «Большой двадцатки» в Гамбурге, полноценной встречей. Об этом журналистам заявил журналистам представитель Белого дома, сообщает Reuters.

Американский чиновник охарактеризовал дискуссию президентов как «всего лишь короткий разговор». Он также назвал обвинения в попытке скрыть факт этого разговора Путина и Трампа «лживыми, злонамеренными и абсурдными».

Кроме того, он подтвердил присутствие во время беседы Путина и Трампа на ужине только российского переводчика. Отсутствие переводчика с американской стороны чиновник объяснил тем, что тот не владел русским языком.

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18 июля агентство Reuters сообщило, что Путин и Трамп во время саммита стран «Большой двадцатки» в Гамбурге провели еще одну встречу, о которой ранее не сообщалось. Газета The Washington Post указала, что президенты еще раз побеседовали во время ужина 7 июля. Разговор продлился около часа.

Российский и американский президенты провели переговоры в первый день саммита G20. Их беседа продлилась 2 часа 15 минут. Лидеры двух стран обсудили как двустороннюю, так и международную повестку. В частности, они достигли договоренности о режиме перемирия в Сирии.

Владимир Путин по итогам саммита выразил уверенность в том, что им с его американским коллегой удалось установить личные взаимоотношения.