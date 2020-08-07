Контрразведка США обвинила Россию в попытке очернить Байдена

Директор контрразведки США Уильям Эванина обвинил Россию в том, что она пытается «очернить» предполагаемого кандидата в президенты от Демократической партии США Джо Байдена. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, Россия считает Байдена представителем «антироссийского истеблишмента». Он добавил, что такое утверждение согласуется с публичной критикой Москвы в адрес Байдена, когда он был вице-президентом, за его роль в политике администрации бывшего президента США Барака Обамы в отношении Украины.

Ранее американская разведка предоставила законодателям и президентским кампаниям информацию, указывающую на то, что Россия стоит за распространением дезинформации, направленной против предполагаемого кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. Республиканцы утверждают, что данные разведки дают представление о стремлении Москвы посеять раздор на выборах в США и это всего лишь часть более широкого спектра иностранного вмешательств. При этом демократы считают, что разведывательные данные направлены на то, чтобы нанести ущерб кандидатуре Байдена и помочь Трампу.

Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. Согласно опубликованным рейтингам, на данный момент Байден опережает Трампа почти на 10 процентов.