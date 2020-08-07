Россию заподозрили в распространении дезинформации о Байдене

Американская разведка предоставила законодателям и президентским кампаниям информацию, указывающую на то, что Россия стоит за распространением дезинформации, направленной против предполагаемого кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, ознакомленные с вопросом.

Несмотря на то что и республиканцы, и демократы в подавляющем большинстве считают, что Россия попытается вмешаться в грядущие президентские выборы в США, стороны разошлись во мнениях относительно информации разведки о намерениях Москвы, пишет CNN.

«Спецслужбы пришли к очень твердым выводам о том, что замышляют русские и кто действует от их имени», — заявил 6 августа сенатор от демократов Крис Мерфи (Chris Murphy). «В полученных мною сведениях нет никаких сомнений в намерениях русских и в том, какие слухи они продвигают и при помощи каких людей», — добавил он.

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Республиканцы, в свою очередь, утверждают, что данные разведки дают представление о стремлении Москвы посеять раздор на выборах в США и это всего лишь часть более широкого спектра иностранного вмешательства, которое американская разведка отслеживает из других стран, включая Китай и Иран.

«Совершенно очевидно, что иностранные правительства хотят сорвать наши выборы. Что иранцы и китайцы не очень любят [президента США Дональда] Трампа», — сказал республиканский сенатор Линдси Грэм (Lindsey Graham), отвечая на вопрос о намерениях России. «Главное, что они играют у нас на задворках — и это главный вывод», — заключил он.

Демократы считают, что разведывательные данные направлены на то, чтобы нанести ущерб кандидатуре Байдена и помочь Трампу, отмечает CNN. При этом они не стали говорить, прямо ли им сообщали об этом представители разведки, но некоторые законодатели заявили, что информация, озвученная на недавних брифингах, предполагает, что иностранные правительства работают над тем, чтобы помочь конкретным кандидатам. Республиканцы возразили, когда их спросили, видели ли они доказательства того, что Россия помогает Трампу.