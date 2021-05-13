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США продолжат огораживаться от мигрантов из Мексики

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Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

В администрации президента США Джо Байдена решили возобновить строительство защитных сооружений на границе с Мексикой, сообщает Fox News.

Издание отмечает, что иммиграционный кризис продолжает выходить из-под контроля, а местные жители и политики оказали давление на Вашингтон с целью остановить поток нелегалов, пересекающих границу. Вследствие чего инженерный корпус армии США возобновит стройку участка дамбы длиной 21,5 километра в долине Рио-Гранде.

Подчеркивается, что речь идет не о продолжении строительства стены и ее расширении, остановленных в феврале, а о ремонте дамбы для защиты от наводнения, однако на ней будут в том числе установлены защитные барьеры. Планируется, что стройка возобновится через шесть недель, а еще через шесть-девять месяцев будет установлена бетонная стена.

По данным таможенно-пограничной службы США, в апреле были зарегистрированы 178 622 пересекших границу мигранта — это рекордный показатель в течение одного месяца за 20 лет.

Президент США Джо Байден прекратил финансирование строительства стены на границе с Мексикой в начале февраля, спустя три месяца Пентагон также заявил о прекращении трат со своей стороны.

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