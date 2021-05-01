Пентагон прекратил финансировать строительство стены на границе с Мексикой

Министерство обороны США больше не будет финансировать возведение стены на границе с Мексикой за счет денежных средств, которые изначально выделялись на оборону. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Заместитель официального представителя ведомства Джамал Браун сообщил, что планируется свернуть все работы, на которые шли деньги, «первоначально предназначенные для других военных миссий и функций».

Вместо финансирования пограничной стены, деньги пойдут на другие отложенные проекты военного строительства. В Пентагоне работают над тем, чтобы установить их приоритетность.

По данным NBC, часть неизрасходованной суммы в размере 1,4 миллиарда долларов, которая была выделена на строительство стены, будет использована на устранение экологического ущерба от ее возведения.

Ранее сообщалось, что новая администрация США «не допустит траты средств американских налогоплательщиков на строительство стены на границе». Президент США Джо Байден попросил тщательно проверить, на что власти тратились в рамках этого проекта. Он также остановил действующий на границе с 2019 года режим чрезвычайной ситуации. Американский лидер отметил, такое решение было необоснованным.

Режим чрезвычайной ситуации был введен бывшим президентом США Дональдом Трампом в 2019 году: тем самым он перераспределил средства из других проектов. Летом 2019-го Верховный суд одобрил выделение 2,5 миллиарда долларов из фондов Министерства обороны США на строительство стены. Политик обещал построить стену на границе между США и Мексикой в ходе своей предвыборной кампании в 2016 году.