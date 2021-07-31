США предрекли 300 тысяч заражений коронавирусом в сутки

США предрекли резкий рост заболеваемости коронавирусом из-за «дельта»-штамма. Об этом заявили опрошенные The Washington Post эксперты.

По их мнению, в августе число случаев заражения COVID-19 в стуки может достичь 300 тысяч. Специалисты считают, что рост заболеваемости может быть связан с новым штаммом вируса, а также снятием ограничений и возвращением американцев к нормальной жизни. Отмечается, что за прошедшую неделю в США в среднем фиксировали около 70 тысяч случаев заражения коронавирусом в сутки.

Ранее президент США Джо Байден допустил, что местные власти могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для всех жителей страны. Глава Белого дома в ходе выступления, посвященного новым шагам властей в борьбе с пандемией коронавируса, отметил, что пока не знает, может ли ввести обязательную вакцинацию для американцев правительство страны, однако, подчеркнул он, это могут сделать как местные власти, так и предприятия на местах.

