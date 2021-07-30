Байден допустил введение обязательной вакцинации от COVID-19 в США

Президент США Джо Байден допустил, что местные власти могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для всех жителей страны. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Белого дома в ходе выступления, посвященного новым шагам властей в борьбе с пандемией коронавируса, отметил, что пока не знает, может ли ввести обязательную вакцинацию для американцев правительство страны, однако, подчеркнул он, это могут сделать как местные власти, так и предприятия на местах. Он добавил, что обсуждал эти вопросы с представителями американского Минюста.

Также президент США выразил надежду на то, что в начале осени вакцины от коронавируса получат окончательное одобрение со стороны американского регулятора.

Ранее Джо Байден обязал американских госслужащих вакцинироваться от COVID-19 или регулярно сдавать тесты на коронавирус. В частности, он заявил, что каждый федеральный госслужащий должен будет подтвердить свой статус вакцинации. Если кто-то не предоставит данные о полной вакцинации, то будет обязан носить маску на работе, соблюдать социальную дистанцию от других сотрудников и посетителей и будет ограничен в командировках. Также прививка от COVID-19 станет обязательной для американских военнослужащих.