Байден ужесточил антиковидные меры для американских госслужащих

Президент США Джо Байден обязал американских госслужащих вакцинироваться от COVID-19 или регулярно сдавать тесты на коронавирус. Об этом он сообщил в ходе брифинга, трансляция которого велась на сайте Белого дома.

В частности, Байден заявил, что каждый федеральный госслужащий должен будет подтвердить свой статус вакцинации. Если кто-то не предоставит данные о полной вакцинации, то будет обязан носить маску на работе, соблюдать социальную дистанцию от других сотрудников и посетителей и будет ограничен в командировках. Также им придется сдавать тесты на коронавирус до двух раз в неделю.

Также прививка от COVID-19 станет обязательной для американских военнослужащих. Байден поручил министерству обороны США изучить, как и когда они добавят вакцинацию от COVID-19 в список обязательных для военных. Он отметил, что привить военнослужащих особенно необходимо, поскольку американский контингент служит по всему миру, в том числе, в странах, где уровень вакцинации невысок.

Ранее сообщалось, что четвертая волна коронавируса уже началась в странах Ближнего Востока и Африки. За последние недели там зарегистрировали более 310 тысяч новых случаев заражения и около 3,5 тысячи смертей. По данным ВОЗ, особенно сильно распространяется «дельта»-штамм коронавируса.