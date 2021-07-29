В Москве оценили число лишившихся бизнеса владельцев ресторанов

Из-за ограничительных мер, действовавших в Москве на фоне распространения коронавируса, владельцы примерно 20 процентов заведений общественного питания закрыли бизнес или лишились его, передав другому собственнику. Так оценила число пострадавших предпринимателей уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева, пишет ТАСС.

«Около 20 процентов либо закрылись, либо у них поменялся собственник. То есть ресторан не закрылся, но бизнес перешел в руки другому предпринимателю», — пояснила она. При этом, по словам Минеевой, все же продолжившие работу заведения уже частично восстановились.

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Всего в Москве зарегистрировано около 17 тысяч заведений общественного питания, которые относятся к малому и среднему бизнесу. Ограничительные меры для посещения кафе и ресторанов в городе действовали с 28 июня по 19 июля. Посещать их было можно только по специальному QR-коду, который должен подтверждать вакцинацию, недавно перенесенный коронавирус или отрицательный тест. Исключения были сделаны для летних веранд.

Согласно данным «Сбериндекса», за время действия указа об ограничениях число клиентов в местах общественного питания снизилось на 40 процентов по сравнению с тремя предыдущими неделями и более чем на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

