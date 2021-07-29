Мир
 
Последние новости
Терапевт предупредил об опасности нового андского штамма коронавируса
Осужденного за шпионаж американца Уилана поместили в штрафной изолятор
В Москве оценили число лишившихся бизнеса владельцев ресторанов
СК проверит спектакль в «Современнике» после жалобы «Офицеров России»
В США заявили о проигрыше в «условной» войне с Китаем
Женщина поймала огромную змею голыми руками и попала на видео
Акции «Норникеля» упали после иска на десятки миллиардов рублей
Пожары в Турции назвали национальной катастрофой
Кокорин впервые забил за «Фиорентину»
Лукашенко уволил представителя Белоруссии при Евросоюзе
Новости партнеров
Прослушать новость

Четвертая волна коронавируса началась на Ближнем Востоке и в Африке

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: XinHua / Globallookpress.com

Четвертая волна коронавируса уже началась в странах Ближнего Востока и Африки, особенно сильно распространяется «дельта»-штамм коронавируса. Об этом говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Восточному Средиземноморью.

Как минимум в 15 из 22 стран региона зафиксирован резкий рост заболеваемости COVID-19. За последние недели там зарегистрировали более 310 тысяч новых случаев заражения и около 3,5 тысячи смертей. Особенно высокие показатели в Иране, Ираке, Тунисе и Ливии.

«Большая часть госпитализированных — люди, которые отказались от вакцинации от коронавируса (...). Если мы будем соблюдать все необходимые меры, есть шанс, что следующей волны COVID-19 удастся избежать», — считает представитель ВОЗ в регионе доктор Ахмад Аль-Мадхари (Ahmed Al-Mandhari).

О начале четвертой волны коронавирусной инфекции уже сообщили власти нескольких европейских стран, в частности Финляндии, Франции и Португалии. «Дельта»-штамм коронавируса также стал доминирующим в США: с данным вариантом связаны почти 52 процента случаев заражения вирусом в стране. В то же время на штаммы «альфа» и «гамма» приходится 29 и 9 процентов соответственно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Германии допустили введение ограничений для непривитых от коронавируса
В Париже применили слезоточивый газ на акции противников «санитарных пропусков»
Экономист назвал возможные последствия четвертой волны коронавируса