Четвертая волна коронавируса началась на Ближнем Востоке и в Африке

Четвертая волна коронавируса уже началась в странах Ближнего Востока и Африки, особенно сильно распространяется «дельта»-штамм коронавируса. Об этом говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Восточному Средиземноморью.

Как минимум в 15 из 22 стран региона зафиксирован резкий рост заболеваемости COVID-19. За последние недели там зарегистрировали более 310 тысяч новых случаев заражения и около 3,5 тысячи смертей. Особенно высокие показатели в Иране, Ираке, Тунисе и Ливии.

«Большая часть госпитализированных — люди, которые отказались от вакцинации от коронавируса (...). Если мы будем соблюдать все необходимые меры, есть шанс, что следующей волны COVID-19 удастся избежать», — считает представитель ВОЗ в регионе доктор Ахмад Аль-Мадхари (Ahmed Al-Mandhari).

О начале четвертой волны коронавирусной инфекции уже сообщили власти нескольких европейских стран, в частности Финляндии, Франции и Португалии. «Дельта»-штамм коронавируса также стал доминирующим в США: с данным вариантом связаны почти 52 процента случаев заражения вирусом в стране. В то же время на штаммы «альфа» и «гамма» приходится 29 и 9 процентов соответственно.