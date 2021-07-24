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В Париже применили слезоточивый газ на акции противников «санитарных пропусков»

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Фото: Benoit Tessier / Reuters

Сотрудники полиции применили слезоточивый газ в отношении участников акции, пришедших выразить протест против ввода «санитарных пропусков» в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно имеющимся данным, в ходе манифестации группа недовольных начала кидать в полицейских бутылки и камни. Полицейские ответили слезоточивым газом.

Утверждается, что агрессивные участники акции напали на одного из стражей порядка, опрокинув мотоцикл полицейского и заставив его бежать прочь.

24 июля во французской столице параллельно проходят сразу три акции против ввода «санитарных пропусков». В частности, группы протестующих видели на площади Трокадеро и на площади Бастилии. Третья группа направилась в сторону эспланады Инвалидов, чтобы примкнуть к медработникам, выражающим протест против обязательной вакцинации от COVID-19.

Ранее сообщалось, что во Франции ввели «санитарные пропуска» для входа в музеи и кинотеатры. Такой пропуск подтверждает, что владелец вакцинировался, имеет отрицательный результат теста на коронавирус или недавно перенес заболевание.

19 июля представитель французского правительства Габриэль Атталь анонсировал вступление страны в четвертую волну коронавируса. Он указал, что Пятая республика столкнулась «с более высокими темпами заражения, чем на предыдущих этапах».

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