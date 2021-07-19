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Во Франции началась четвертая волна коронавируса

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Фото: Gonzalo Fuentes / REUTERS

Франция вступила в четвертую волну коронавируса. Об этом заявил представитель правительства страны Габриэль Атталь, передает ТАСС.

Он указал, что Пятая республика столкнулась «с более высокими темпами заражения, чем на предыдущих этапах».

Атталь уточнил, что за неделю число выявленных случаев COVID-19 увеличилось вдвое, сейчас ежедневно фиксируется около 10 тысяч новых случаев инфицирования. При этом в 80 процентах случаев речь идет о «дельта»-варианте вируса.

12 июля стало известно, что власти республики создали систему санитарных пропусков, которые свидетельствуют о вакцинации или отрицательном тесте на COVID-19. Пропуск понадобится французам в кафе и ресторанах, на массовых мероприятиях и даже в общественном транспорте. При этом нарушителей обязательного антиковидного режима начнут штрафовать на десятки тысяч евро и сажать в тюрьму.

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