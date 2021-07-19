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Во Франции протестующие разгромили центры вакцинации от коронавируса

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Фото: Gerard Bottino / SOPA Images / LightRocket / Getty Images
Во Франции протестующие против санитарных пропусков разгромили два центра вакцинации

Во Франции протестующие против санитарных пропусков разгромили два центра вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает «Би-би-си».

Власти страны сообщили, что демонстранты затопили один из пунктов вакцинации на юго-востоке страны с помощью пожарных шлангов. Инцидент произошел 16 июля. Днем позже в деревне Уррюнь на юго-западе еще одна клиника была почти полностью разрушена в результате поджога.

17 июля более ста тысяч человек по всей Франции вышли на массовые акции против ужесточения антиковидного режима. Протестующие обвинили президента республики Эммануэля Макрона в «злоупотреблении властью» и «государственном перевороте» из-за новых ограничительных мер.

12 июля стало известно, что власти республики создали систему санитарных пропусков, которые свидетельствуют о вакцинации или отрицательном тесте на COVID-19. Пропуск понадобится французам в кафе и ресторанах, на массовых мероприятиях и даже в общественном транспорте. При этом нарушителей обязательного антиковидного режима начнут штрафовать на десятки тысяч евро и сажать в тюрьму.

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