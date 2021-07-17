Во Франции полиция задержала протестующих против санитарных пропусков

Полиция Франции заявила, что задержала девять человек на акции против санитарных пропусков

На акциях протеста против введения санитарных пропусков и вакцинации от COVID-19 во французском Лионе задержали девять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на префектуру региона Овернь — Рона — Альпы.

По данным властей, пострадали пятеро полицейских и один жандарм. Стражи порядка призывали демонстрантов разойтись, поскольку акция не была согласована. В ответ протестующие закидали правоохранителей стеклянными бутылками и другими предметами.

Как сообщили в префектуре, в демонстрации против санитарных пропусков в Лионе приняли участие 900 человек. Всего по стране, по данным французских СМИ, прошло около ста различных акций протеста. Только в Париже участие в них приняли тысячи человек.

12 июля президент Франции Эммануэль Макрон ввел в стране обязательную вакцинацию. На вакцинацию медработников он выделил два месяца. После этого срока, по его словам, против нарушителей будут вводиться проверки и штрафы.