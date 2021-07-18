Макрона обвинили в злоупотреблении властью из-за антиковидных мер

Протестующие обвинили президента Франции Эммануэля Макрона в «злоупотреблении властью» и «государственном перевороте» из-за антиковидных мер. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на данные МВД.

В протестах в субботу, 17 июля, приняли участие 114 тысяч человек. Так, в Париже прошли три митинга. В них, по данным полиции, приняли участие по меньшей мере 18 тысяч человек.

В Марселе на митинги вышли около четырех тысяч человек, в Ницце — 1,6 тысячи. В Жиронде, на юго-западе Франции, где местные власти ввели запрет на митинги — примерно 1,2 тысячи. Там протестующие блокировали движение трамваев и автотранспорта.

Ранее стало известно, что во Франции нарушителей обязательного антиковидного режима начнут штрафовать на десятки тысяч евро и сажать в тюрьму. Соответствующие меры предписывает новый законопроект президента страны Эммануэля Макрона.

12 июля сообщалось, что власти республики создали систему санитарных пропусков, которые свидетельствуют о вакцинации или отрицательном тесте на COVID-19. Французов обяжут предъявлять пропуск для посещения кафе и ресторанов, массовых мероприятий и пользования общественным транспортом дальнего следования. В стране также ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для медицинских работников.