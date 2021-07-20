Премьер-министр Франции предрек тяжелый период эпидемии коронавируса

В ближайшее время Франции предстоит пройти через тяжелый период эпидемии коронавируса. Такую ситуацию предрек стране премьер-министр Жан Кастекс, его слова передает телеканал BFM TV.

«Нашу страну ожидает трудный период. Именно поэтому нам следует решительно действовать и принимать правильные решения», — отметил политик. Он призвал население страны пресекать действия, которые ведут к распространению COVID-19 на территории республики.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран, в свою очередь, напомнил о необходимости увеличивать темпы всеобщей вакцинации. По его словам, власти страны надеются сделать прививку от коронавируса 80-85 процентам молодых граждан в возрасте от 12 лет до конца августа.

С 12 июля во Франции ужесточили антиковидный режим и обязали жителей оформлять санитарные пропуска для посещения кафе, массовых мероприятий и общественного транспорта. Французы остались недовольны инициативой властей, сотни тысяч граждан вышли на акции протеста против новых мер. На фоне новых ограничений президента страны Эммануэля Макрона обвинили в злоупотреблении властью и государственном перевороте и даже сравнили его с нацистским диктатором Адольфом Гитлером.