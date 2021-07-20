Макрона «превратили» в Гитлера из-за антиковидного режима

На улицах французского города Тулон выставили огромный рекламный щит, на котором президента республики Эммануэля Макрона изобразили в образе диктатора Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом сообщает местное издание Le Bien Public.

На плакате лидер Франции одет в военную форму нацистской армии. В правой части изображения на фоне знамени Третьего Рейха сделана надпись «Подчинись. Сделай прививку». При этом в круге вместо свастики указана аббревиатура LREM, которая отсылает к названию партии Макрона La République en Marche! («Вперед, Республика!»).

Прокуратура Тулона возбудила дело из-за выставления рекламного щита. Предполагается, что за карикатурой стоит местный активист Мишель-Анж Флори. Француз превратил Макрона в Гитлера на своем плакате из-за введения в стране санитарных пропусков и ужесточения антиковидного режима. Против карикатуриста выдвинули обвинения в клевете.

По информации издания, плакат с Макроном — не первая провокационная акция Флори. В 2019 году ему пришлось заплатить штраф в 30 тысяч евро из-за плаката в поддержку протестного движения «желтых жилетов». В целом за ним насчитывают более сотни подобных изображений.

17 июля более ста тысяч человек по всей Франции вышли на массовые акции против ужесточения антиковидного режима. Протестующие обвинили президента республики Эммануэля Макрона в злоупотреблении властью и государственном перевороте из-за новых ограничительных мер.