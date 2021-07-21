Во Франции ввели «санитарные пропуска» для входа в музеи и кинотеатры на фоне всплеска заболеваемости COVID-19. Такой пропуск подтверждает, что владелец вакцинировался, обладает отрицательным результатом теста на коронавирус или недавно перенес заболевание. Об этом сообщает BBC News.

По информации источника, законодатели обсудят, стоит ли продлевать его использование в августе для входа в кафе, рестораны и торговые центры.

В сообщении говорится, что за день до этого министр здравоохранения Оливье Веран объявил о 18 тысячах новых инфекциях всего за сутки. Для сравнения на прошлой неделе число инфицированных составляло менее 7 тысяч случаев за сутки.

По мнению министра, «дельта»-штамм привел к большему росту случаев заражения, чем предыдущие варианты, такие как те, которые впервые были замечены в Великобритании или Южной Африке.

С 12 июля во Франции ужесточили антиковидный режим и обязали жителей оформлять санитарные пропуска для посещения кафе, массовых мероприятий и общественного транспорта. Французы остались недовольны инициативой властей.

17 июля более ста тысяч человек по всей Франции вышли на массовые акции против ужесточения антиковидного режима. 19 июля сообщалось, что протестующие против санитарных пропусков разгромили два центра вакцинации от коронавируса.