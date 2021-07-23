Экономист назвал возможные последствия четвертой волны коронавируса

Аналитик группы компаний «Финам» в разговоре с «Лентой.ру» предсказал рост цен на потребительские товары, если в Россию придет четвертая волна коронавируса. Причиной этого экономист назвал усложнение логистических цепочек и трудности производства.

Объективные причины для роста инфляции, как заметил Коренев, в августе уже исчерпаны: начали стабилизироваться цены на нефть, сталь, никель, древесину, арматуру. Удешевление производства на этом фоне должно сказаться и на падении цен на потребительские товары. Этому должен поспособствовать еще и сезонный фактор сбора урожая.

«И тем не менее, негативным фактором может стать четвертая волна коронавируса. Если она окажется более тяжелой, чем предыдущие, можно ожидать введение локдаунов. Из-за этого начнут удлиняться и рваться контрагентские цепочки, логистические связи, что, естественно, приведет к очередному повышению цен на различные товары», — заключил экономист.

Чтобы ограничить риски, связанные с инфляцией, ранее Банк России принял решение увеличить ключевую ставку сразу на один процентный пункт. Повышение стало четвертым подряд после более чем двух лет последовательного снижения и максимальным с 2014 года. Такой шаг должен оказать положительное влияние на стабилизацию цен.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться в том числе вопрос изменения ключевой ставки, состоится 10 сентября.