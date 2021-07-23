Оценены последствия резкого повышения ключевой ставки

Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев пообещал стабилизацию роста цен на продукты и другие товары после повышения Центральным банком (ЦБ) России ключевой ставки. Вместе с тем кредиты и ипотека станут менее выгодными, сказал он в разговоре с «Лентой.ру», оценивая последствия резкого роста ставки.

Ранее 23 июля ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 6,5 процента. Этот повышение стало максимальным с 2014 года.

Регулятор объяснил решение тем, что во втором квартале года российская экономика достигла допандемийного уровня. «Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска», — говорится в релизе. ЦБ опасается, что такие условия приведут к более продолжительному, по сравнению с прежними прогнозами, отклонению уровня инфляции от цели в четыре процента годовых.

Коренев: объективные факторы роста инфляции исчерпаны

Как объяснил Алексей Коренев, Банк России определяет кредитно-денежную политику, ориентируясь на текущую инфляцию, «которая разогналась даже более высокими темпами, чем ожидал регулятор: 4,9 процента вместо 4». При этом ощущаемая, наблюдаемая инфляция, та, которую россияне чувствуют на своих кошельках, составляет 12-13 процентов, что вынуждает ЦБ повышать ставку более высокими темпами.

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«На предыдущем заседании ЦБ сказал, что регулятор переходит к жесткой кредитно-денежной политике и попытается привести ставку к нейтральному уровню. Теперь Банк будет ориентироваться на инфляционные показатели: если предпринимаемые действия окажутся эффективными, цены действительно начнут снижаться, а на следующих заседаниях ЦБ станет принимать уже меньшие шаги, поднимая ставку на 0,25-0,5 процента», — предположил Коренев.

По мнению эксперта, действия регулятора являются верными. Цены на товары росли во многом из-за инфляции издержек: дорожали нефть, сталь, никель, древесина, использующиеся при производстве и транспортировке. Теперь же, как считает Коренев, по многим данным направлениям ожидается стабилизация, а где-то и падение цен, что приведет к общему удешевлению товаров.

«Конечно, есть и негативные последствия повышения ставки ЦБ: заемные деньги дорожают, кредиты станут менее доступными, зато, кстати, депозиты будут более выгодными. В любом случае другого выхода нет», — резюмировал экономист.

На предыдущем заседании, 11 июня, ставка была повышена на 0,5 процентного пункта — до 5,5 процента годовых. При этом регулятор подчеркивал, что его денежно-кредитная политика по-прежнему остается достаточно мягкой, и при ее сохранении темпы инфляции вернутся к целевому уровню в четыре процента годовых ко второй половине 2022 года.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться в том числе вопрос изменения ключевой ставки, состоится 10 сентября.