Аналитики назвали «справедливый» курс рубля

Рост рублевой цены нефти до рекордных высот может свидетельствовать о недооцененности рубля, заявили опрошенные РИА Новости аналитики.

Большинство из них считают «справедливым» курс в 60-70 рублей за доллар. По словам Георгия Окромчедлишвили из банка «Зенит», если судить исключительно с позиций экономической теории, то рубль выглядит недооцененным. «Нейтральность платежного баланса держится не только на оттоке капитала из страны, но и на валютных интервенциях ЦБ в рамках бюджетного правила», — сказал он. Эксперт добавил, что в условиях геополитической напряженности и ухода иностранных инвесторов из ОФЗ это оказывает на рубль дополнительное давление.

По мнению Валерия Вайсберга из ИК «Регион», приемлемой для бюджета можно считать рублевую цену на нефть порядка 3,8-4,2 тысячи рублей за баррель. Он отметил, что по мере устранения пандемических дисбалансов рублевая цена на нефть, возможно, вернется к уровню 4,5 тысячи рублей за баррель. При текущих долларовых ценах — около 73 долларов за баррель — это предполагает курс на уровне 61,6 рубля за доллар, добавил он.

Эксперт Андрей Кочетков из компании «Открытие брокер» считает, что при текущих ценах на сырье более справедливым был бы курс около 65 рублей за доллар. «Впрочем, когда ЦБ РФ завершит цикл повышения ключевой ставки, можно рассчитывать на увеличение притока инвестиций на рынок долговых обязательств, что позитивно отразится и на курсе рубля, позволив преодолеть негативное влияние бюджетного правила», — сказал он.

Ранее стало известно, что Минфин планирует с 7 июля по 5 августа направлять на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила по 13,5 миллиарда рублей ежедневно. Такие траты станут рекордными в 2021 году и поставят под угрозу курс рубля, поскольку рост спроса может привести к удорожанию иностранной валюты. Совокупный объем средств достигнет 296 миллиардов рублей по сравнению с 220,9 миллиарда месяцем ранее.

