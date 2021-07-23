Цены на жилье предложили учитывать при расчете инфляции в России

Цены на жилье в России нужно учитывать при расчете инфляции — это позволит сделать изменения в направленности денежной политики более плавными, заявил РИА Новости Александр Исаков, главный экономист аналитического департамента компании «ВТБ Капитал» по России и странам СНГ.

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Как отметил эксперт, учет цен на жилье при оценке параметров инфляции — это «принципиальный вопрос» с точки зрения калибровки денежной политики. «Важно разобраться, какую здесь роль играют цены жилья, аренды», — подчеркнул Исаков.

Если бы официальный индекс цен учитывал цены жилья, то сами изменения в направленности денежной политики могли бы оказаться плавнее, предположил экономист. Динамика стоимости жилья обычно движется в противофазе с крупными группами других товаров, пояснил Исаков: цены на недвижимость снижаются в периоды негативных шоков, когда иные цены растут, и увеличиваются, когда инфляция других групп сдержанная.

Ранее в июле России предрекли падение цен на жилье. Темпы роста стоимости недвижимости продолжат замедляться в течение трех месяцев, заявила эксперт. Осенью суммы сделок начнут снижаться.