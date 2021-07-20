Россиян предупредили о росте ставок по ипотеке

В 2021-м средняя ставка по ипотеке в России вырастет по сравнению с прошлогодним показателем, заявил ТАСС вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что увеличению средней ставки будет способствовать удорожание льготной ипотеки, а также повышение ключевой ставки Центробанка.

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«Среднегодовая [ставка по ипотеке] по стране по итогам года будет выше 7 процентов, — предупредил чиновник. — Если мы в прошлом году ушли на показатель 7 процентов, и даже где-то 6,5 процента у нас было в отдельных регионах, то сейчас, конечно, ставка немного повысится».

По прогнозу Хуснуллина, всего в России по итогам 2021-го выдадут ипотеки на 4,6-4,8 триллиона. Таким образом, количество выданных кредитов будет примерно сопоставимо с рекордным уровнем предыдущего года, пообещал вице-премьер. Он сообщил, что в первом полугодии 2021-го в стране было выдано 936 тысяч ипотечных кредитов на 2,69 триллиона рублей.

Хуснуллин также заявил, что у правительства есть задача минимизировать темпы удорожания жилья на фоне роста инфляции в России и в мире. «Комплексные меры, надеюсь, позволят хотя бы стабилизировать цены, потому что мировую и нашу инфляцию никуда не денешь, она повлияет на цены», — заключил чиновник.

Ранее, в апреле, российский миллиардер Игорь Рыбаков посоветовал россиянам ни в коем случае не влезать в долги. Бизнесмен назвал ипотеку «глупой глупостью» и «петлей на шее». Квартиры давно уже перестали быть хорошим инвестиционным вложением, добавил миллиардер.