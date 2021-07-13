России предрекли всплеск неплатежей по ипотеке

В России вырастет число просроченных выплат по ипотечным кредитам, такой прогноз агентству URA.RU озвучил президент Российской Гильдии риелторов Игорь Горский.

По мнению эксперта, всплеск неплатежей произойдет «не только из-за трудностей в стране», но и в целом из-за увеличения объемов ипотечного кредитования. «Чем больше людей взяли ипотеку, тем больше просрочек можно ожидать», — пояснил Горский. Он не предрекает существенного роста объема «плохой» задолженности, так как банки проверяют заемщиков и требуют от них первоначального взноса в размере от 10 процентов.

Ажиотажный спрос на недвижимость, наблюдавшийся в последний год, специалист объяснил реализацией отложенного спроса после первой волны пандемии и назревшей необходимостью улучшить жилищные условия. «В среднем люди меняют квартиры раз в 15-20 лет, чтобы улучшить свои жилищные условия <...>, пришел срок менять квартиры, которые приобретали в начале двухтысячных», — пояснил Горский.

Ранее россиян предостерегли от покупки ипотечных квартир. При приобретении такого жилья покупателю зачастую приходится гасить ипотечный долг продавца. Риск заключается в том, что после погашения кредита продавец может попытаться выйти из сделки.