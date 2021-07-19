В России обвалился спрос на ипотеку

Спрос на жилищные кредиты в России резко снизился после усечения программы льготной ипотеки — с 1 июля ставка по ней повышена с 6,5 процента до 7 процентов, предельная сумма кредита сокращена до 3 миллионов рублей для всех регионов. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные института развития «Дом.рф» и крупных банков.

В целом темпы роста числа новых заявок на получение льготной ипотеки сократились в 2,5 раза, отмечает издание. Так, по информации «Дом.РФ», за первую неделю действия обновленной льготной программы было подано около 10 тысяч заявок, за вторую — 11 тысяч. При этом до изменения условий кредитования еженедельно подавалось по 28-35 тысяч таких заявок.

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В крупнейших городах обвал спроса на льготную ипотеку более заметен: в Москве за первую неделю июля было подано 852 заявки, за вторую — 469. При этом в конце июня поступило 4,7 тысячи заявок.

Промсвязьбанк (ПСБ) в первую неделю действия обновленной программы зафиксировал падение спроса на льготную ипотеку в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Резкое снижение интереса к кредитам с господдержкой также отметили в ВТБ, Росбанке, банке «Зенит», МКБ, Совкомбанке и других.

Основная причина уменьшения спроса — снижение максимального размера кредита, заявил РБК начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев. Генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова считает, что на спросе также сказалась аномальная жара. Гендиректор сервиса «Синица» Наталья Шаталина полагает, что спрос на ипотеку по итогам второй половины 2021-го будет на 25–30 процентов ниже, чем в том же периоде прошлого года.

Ранее сообщалось, что российские банки летом массово смягчили условия выдачи ипотечных кредитов молодым и пожилым заемщикам. Либерализация правил выдачи ипотеки происходит на фоне повышения долговой нагрузки россиян.