В России упростили выдачу ипотеки

Российские банки массово смягчают условия выдачи ипотечных кредитов молодым и пожилым заемщикам, пишут «Известия». В крымском РНКБ ипотеку разрешили оформлять гражданам в возрасте от 18 лет, в Абсолют Банке максимальный возраст ипотечника повысили с 65 до 70 лет. Ранее требования к возрасту заемщиков также упростили ВТБ и ПСБ.

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В Сбербанке в конце 2020-го тоже смягчили условия для заемщиков, уменьшив минимальное количество полученных на текущем месте работы зарплат с трех до одной. Упростить доступ к кредитам планируют уже через несколько недель и в Уральском банке реконструкции и развития.

Как отмечает издание, либерализация правил выдачи ипотеки происходит на фоне повышения долговой нагрузки россиян. В ЦБ заявляют, что темпы роста кредитования превышают темпы увеличения доходов населения. Для предотвращения рисков в этой сфере с 1 июля Центробанк ввел повышенные макропруденциальные надбавки по необеспеченным потребительским займам. С 1 августа в силу вступят аналогичные нормы для ипотеки с первоначальным взносом менее 20 процентов.

Кредитные эксперты указывают, что уменьшение допустимого возраста заемщиков до 18 лет может стать опасным для них самих — долгосрочный заем способен ухудшить финансовое состояние молодежи в будущем. Увеличение максимальной возрастной планки в свою очередь рискованно для банков, но ряд из них все равно упрощают условия кредитования, чтобы достичь нужных показателей выдачи на фоне роста ипотечных ставок и цен на недвижимость.

Ранее была определена категория россиян с минимальными шансами на ипотеку — по данным экспертов рынка кредитования, жилищные займы практически не дают самозанятым. Чрезмерная требовательность по отношению к самозанятым объясняется субъективным восприятием банковских организаций из-за отсутствия опыта работы с такими заемщиками, пояснили специалисты.