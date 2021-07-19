Россияне стали больше экономить из-за роста цен в магазинах

Россияне стали больше экономить и меньше тратить на еду и одежду из-за роста цен

Россияне стали больше экономить и меньше тратить на еду и одежду из-за роста цен в магазинах. Об этом свидетельствуют данные исследования NielsenIQ, сообщает газета «Коммерсантъ».

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Эксперты оценили индекс потребительского оптимизма в России. Согласно подсчетам, за второй квартал он вырос с 89 до 90 пунктов, однако цифра меньше 100 означает, что среди потребителей преобладает осторожное отношение к своему финансовому положению и готовности тратить деньги. Покупать новые вещи в апреле-июне были готовы только 40 процентов потребителей против 42 процентов кварталом ранее.

Как заключили аналитики NielsenIQ, сейчас 71 процент россиян продолжает экономить: 68 процентов ограничивают себя в развлечениях, 67 процентов — в покупке новой одежды, 54 процента — в отпуске, а 46 процентов — в доставке готовых блюд и еды на вынос. Главной причиной растущей осторожности граждан аналитики видят рост цен на товары постоянного спроса. Эту тенденцию проследи ли и ретейлеры, указав, что средний чек покупки стал снижаться. Причем существенного восстановления потребительского оптимизма они в ближайшее время не ждут.

При этом, по подсчетам FinExpertiza, в 2020 году 9,1 процента всего населения России, или 13,3 миллиона человек, жили на доход, не превышающий 10 тысяч рублей в месяц. В 2019 году доля таких людей составляла 10,2 процента.

