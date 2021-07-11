Россияне стали совершать меньше интернет-покупок по картам

Россияне снизили долю покупок в интернете, оплаченных картами, до 40 процентов в первом полугодии 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Отмечается, что в аналогичном периоде прошлого года доля таких покупок составляла 66 процентов, 2019 года — 32 процента. По данным организации, граждане стали совершать больше приобретений в интернете по картам, но на меньшие суммы.

Данная тенденция сказалась на среднем чеке — за первое полугодие 2021 года он составил 1229 рублей, в аналогичном периоде предыдущего года был примерно на том же уровне — 1469 рублей, 2019 года — 2082 рубля. «Такой тренд способствует дальнейшем росту сегмента [онлайн-покупок], поскольку расширяет диапазон покупательской активности в интернете», — резюмировали в исследовании.

В материале также подчеркнули, что доля операций с оплатой по QR-коду через Систему быстрых платежей в первом полугодии 2021 года выросла на 36 процентов в эквайринге. По мнению аналитиков, это говорит о динамичном развитии данного платежного инструмента.

В марте текущего года также сообщалось, что россияне стали больше экономить на одежде. Отмечается, что покупки в 2020 году совершались чаще, однако граждане выбирали вещи из более доступного сегмента.