Названы последствия сокращения расходов для России

Аналитик группы компаний «ФИНАМ» Алексей Коренев назвал последствия сокращения расходов для России. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Коренев считает, что в случае роста социальной напряженности власти могут задуматься о проведении серьезных реформ, чтобы положение людей не ухудшалось. «У нас по осени выборы, они покажут, как настроено население. Может, на 10 процентов можно сократить расходы, может, на 20 процентов», — сказал он.

«Если семья малоимущая, то ужиматься некуда. В первую очередь снижает расходы средний класс, у нас это узкая прослойка. Эта часть населения способна существенно сократить расходы и оптимизировать их. Исключить то, в чем нет острой необходимости: рестораны, ночные клубы, развлечения», — прокомментировал эксперт.

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По данным NielsenIQ, россияне стали больше экономить и меньше тратить на еду и одежду из-за роста цен в магазинах. Сейчас 71 процент россиян продолжает экономить: 68 процентов ограничивают себя в развлечениях, 67 процентов — в покупке новой одежды, 54 процента — в отпуске, а 46 процентов — в доставке готовых блюд и еды навынос.

Главной причиной растущей осторожности граждан аналитики видят рост цен на товары постоянного спроса. Ту же тенденцию проследили и ретейлеры: по их данным, средний чек покупки также стал уменьшаться. В целом россияне стали чаще ходить в магазины, но при этом они покупают меньше товаров. Например, во втором квартале 2021-го средний чек в «Пятерочке» сократился на 8,4 процента, до 394,1 рубля, а в «Перекрестке» — на 19,4 процента, до 591,4 рубля год к году.

Ранее агентство Bloomberg составило список «горячих точек», в него вошли Россия, Турция, Индия, Бразилия и Нигерия. Агентство указало, что это именно те страны, где инфляция может привести к протестам.

В июне инфляция в России ускорилась до 6,5 процента, побив таким образом пятилетний рекорд. При этом, в Центробанке считают, что пикового значения она еще не достигла. Регулятор связывает дальнейший рост цен с инерцией инфляционных процессов, которые не сразу реагируют на «процесс нормализации денежно-кредитной политики». Инфляции, как указали в ЦБ, способствует возрастающий потребительский спрос.

По мнению президента Владимира Путина, среди нерешенных проблем в стране все еще остаются бедность, низкие доходы семей, первичное звено здравоохранения, изношенность школьных зданий. Повышение доходов граждан он называл приоритетной задачей.