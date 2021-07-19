Путин рассказал о главных нерешенных проблемах в стране

Президент России Владимир Путин рассказал, что наряду с реальными достижениями существует значительное число нерешенных проблем в стране, передает РИА Новости.

К ним он отнес, главным образом, бедность, низкие доходы семей, первичное звено здравоохранения, изношенность школьных зданий. В мае российский лидер пообещал повысить доходы россиян. Он подчеркнул, что это приоритетная задача для всех уровней власти.

По подсчетам FinExpertiza, в 2020 году 9,1 процента всего населения России, или 13,3 миллиона человек, жили на доход, не превышающий 10 тысяч рублей в месяц. В 2019 году доля таких людей составляла 10,2 процента.

Во втором квартале этого года россияне стали больше экономить и меньше тратить на еду и одежду из-за роста цен в магазинах. Как заключили аналитики NielsenIQ, 71 процент россиян продолжает экономить.