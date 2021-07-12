Россиянам раскрыли способ разбогатеть

Управляющий партнер Grid Capital Алексей Соколов раскрыл россиянам способ разбогатеть. Его словам приводит агентство «Прайм».

Эксперт подчеркнул, что есть возможность хорошо заработать на фондовом рынке. По его словам, инвесторам нужно уметь ориентироваться в рынке, анализировать ситуацию и не поддаваться лишней панике или эйфории.

Соколов отметил, что максимальная прибыль возможна для инвесторов со стартовым капиталом, например, миллион долларов. Однако и для тех, у кого таких сумм нет, можно составить грамотную финансовую стратегию, предполагающую покупку акций компаний с перспективой роста.

«При этом, важно понимать, что их бумаги имеют драйверы для роста, но на этот процесс может уйти не один год», — сказал он. Эксперт посоветовал формировать портфель постепенными покупками, воздерживаясь от спекуляций. Он добавил, что долгосрочное владение приносит большую прибыль.

В апреле Росстат опубликовал данные о реальных располагаемых доходах россиян по итогам первого квартала 2021 года. По сравнению с тем же периодом прошлого года они упали на 3,6 процента, а по сравнению с четвертым кварталом 2020-го — на 26,7 процента.

Ранее ведомство сообщило, что уровень бедности в России в 2020 году снизился до 12,1 процента, что стало минимальным показателем с 2014 года.