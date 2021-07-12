Россиянам назвали причину медленного роста зарплаты

Рост зарплат в России не может догнать инфляцию из-за того, что работодатели и соискатели стали требовательнее друг другу. К такому выводу пришел «Коммерсантъ», изучив исследование кадрового агентства UTEAM.
Несмотря на то что 69 процентов опрошенных агентством компаний столкнулись с дефицитом кадров, за первые полгода зарплаты, по данным рекрутинговой компании HeadHunter, выросли лишь на 4,1 процента при текущей инфляции в 6,5 процента. Причиной этого стало то, что работодатели и кандидаты на вакансию предъявляют друг другу больше требований.
Работодатели теперь тщательнее отбирают соискателей — им нужны сотрудники, способные быстро показать высокие результаты в период пандемии и дисциплинированно трудиться удаленно из дома. В свою очередь, кандидаты, зная о дефиците на рынке труда, реже снижают зарплатные ожидания, в отличие от первых месяцев пандемии. Сложившаяся ситуация не уникальна для России, похожие тренды наблюдаются в других странах мира.
За первую половину 2021 года больше всего, на 13 процентов, росли зарплаты в Северо-Кавказском федеральном округе. Хуже всего обстоят дела в Северо-Западном федеральном округе, где зарплаты остались на прежнем уровне. Больше всего, на 4,7 процента, до 35 тысяч рублей, выросла оплата труда сотрудников начального уровня, меньше всего — специалистов, на 3,7 процента, до 53 тысяч рублей.
Ранее аналитики сервиса «Авито.Работа» подсчитали, что во втором квартале 2021 года больше всего выросли зарплаты у работников банковской сферы, ресторанно-гостиничного бизнеса и сферы красоты. Наименее всего увеличилась оплата труда в логистике и автомобильном бизнесе.