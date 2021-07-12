Россиянам назвали причину медленного роста зарплаты

Рост зарплат в России не может догнать инфляцию из-за того, что работодатели и соискатели стали требовательнее друг другу. К такому выводу пришел «Коммерсантъ», изучив исследование кадрового агентства UTEAM.

Несмотря на то что 69 процентов опрошенных агентством компаний столкнулись с дефицитом кадров, за первые полгода зарплаты, по данным рекрутинговой компании HeadHunter, выросли лишь на 4,1 процента при текущей инфляции в 6,5 процента. Причиной этого стало то, что работодатели и кандидаты на вакансию предъявляют друг другу больше требований.

Материалы по теме Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

Работодатели теперь тщательнее отбирают соискателей — им нужны сотрудники, способные быстро показать высокие результаты в период пандемии и дисциплинированно трудиться удаленно из дома. В свою очередь, кандидаты, зная о дефиците на рынке труда, реже снижают зарплатные ожидания, в отличие от первых месяцев пандемии. Сложившаяся ситуация не уникальна для России, похожие тренды наблюдаются в других странах мира.

За первую половину 2021 года больше всего, на 13 процентов, росли зарплаты в Северо-Кавказском федеральном округе. Хуже всего обстоят дела в Северо-Западном федеральном округе, где зарплаты остались на прежнем уровне. Больше всего, на 4,7 процента, до 35 тысяч рублей, выросла оплата труда сотрудников начального уровня, меньше всего — специалистов, на 3,7 процента, до 53 тысяч рублей.

Ранее аналитики сервиса «Авито.Работа» подсчитали, что во втором квартале 2021 года больше всего выросли зарплаты у работников банковской сферы, ресторанно-гостиничного бизнеса и сферы красоты. Наименее всего увеличилась оплата труда в логистике и автомобильном бизнесе.