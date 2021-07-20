Россиян разуверили в возможности снижения цен на жилье в Сочи

Ожидать снижения цен на недвижимость в Сочи не стоит, максимум, на что можно рассчитывать, — это не такой взрывной их рост, какой наблюдался в конце 2020-го и начале 2021 года. Об этом говорится в аналитической заметке компании «ОНИКС-Недвижимость», предоставленной «Ленте.ру».

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«Скоро лето закончится и наступит высокий сезон, с ним может прийти и новый виток подорожаний [жилья]. Поэтому остаток лета — идеальное время для покупки недвижимости в Сочи», — указывают эксперты. По их наблюдениям, покупатели по-прежнему активны на сочинском рынке недвижимости. В июне 2021-го количество покупательских запросов выросло на 31 процент по сравнению с июнем 2020-го и на 82 процента по сравнению с июнем «допандемийного» 2019 года.

«Лето — это традиционно в Сочи не самый высокий сезон на рынке недвижимости, поэтому мы наблюдаем незначительное снижение активности на рынке, но затишьем это нельзя назвать, — уверяют специалисты. — Спада в продажах нет. Летом всегда очень много интересных предложений вторичного рынка. Ну и главный тренд последнего полугодия — это огромное количество предложений, появившихся в сегменте апартаментов».

По данным экспертов, в Сочи растет доля сделок с привлечением ипотеки. «Это объяснимо — далеко не у всех есть возможность оплатить сразу недвижимость стоимостью от 250 тысяч рублей за квадратный метр и выше», — констатируют они. Росту цен на жилье в городе-курорте способствуют многие факторы, указывают специалисты: это недостаток участков под застройку, проблемы с выдачей разрешений на строительство, экономическая ситуация, пандемия и изменения в законодательстве.

Ранее аналитики назвали Сочи городом России с самым недоступным жильем — чтобы купить стандартную «однушку» на главном курорте Краснодарского края, придется накопить от 144 до 283 местных зарплат.