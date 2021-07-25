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В Германии допустили введение ограничений для непривитых от коронавируса

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Хельге Браун
Хельге Браун
Фото: Kay Nietfeld / Pool / Reuters

В случае увеличения роста зараженных непривитые от коронавируса могут столкнуться со значительными ограничениями. Такое заявление сделал глава канцелярии федерального канцлера и министр по особым поручениям ФРГ Хельге Браун в интервью газете Bild am Sonntag.

В частности, речь идет о сокращении контактов не прошедших вакцинацию от COVID-19. В офисе канцлера Германии Ангелы Меркель допустили, что непривитые не смогут посещать стадионы, ходить в кино или рестораны. Такие меры будут касаться и тех, кто не был вакцинирован, но имеет на руках отрицательный тест на коронавирус. Браун пояснил, что данные меры будут оправданы, поскольку государство обязано защищать здоровье граждан.

Политик подчеркнул, что имеющиеся в Германии вакцины хорошо справляются против «дельта»-штамма коронавируса. В то же время он отметил, что по-прежнему необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию, поскольку в случае наступления четвертой волны пандемии коронавируса больницы будут переполнены. По его словам, при негативном сценарии развития ситуации показатель распространения COVID-19 может составить до 850 случаев на 100 тысяч жителей к концу сентября.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила об опасной ситуации с коронавирусом в Германии. Меркель призвала жителей страны соблюдать все ограничительные меры, а также напомнила гражданам о необходимости вакцинироваться от COVID-19 в кратчайшие сроки.

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