Роспотребнадзор изменил правила въезда россиян на родину из-за границы. Теперь вернувшиеся домой туристы должны загрузить результаты ПЦР-тестов на портал Госуслуг в течение четырех дней. Об этом говорится в приказе главы ведомства Анны Поповой, размещенном на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, с 30 июля россияне, прибывающие из-за границы, должны разместить результаты ПЦР-тестов на едином портале государственных услуг в течение четырех дней, а не трех, как сейчас.

Ранее вакцинированным «Спутником V» россиянам назвали открытые для туризма страны. Несмотря на то что вакцину официально признали два европейских государства — Венгрия и Словакия, свободный въезд без предъявления дополнительного ПЦР-теста привитым россиянам разрешен только в первую страну.

Также туристы, прошедшие полный курс вакцинации, могут беспрепятственно приехать без ПЦР-теста и прохождения карантина еще в 16 стран — Азербайджан, Армению, Болгарию, Венесуэлу, Грузию, Египет, Кипр, Киргизию, Мадейру, Молдавию, Монголию, Румынию, Таджикистан, Турцию, Черногорию и Эстонию.