Россиянам станут доступны бюджетные перелеты в Доминикану

Российская авиакомпания Azur Air с 9 августа возобновит чартерные рейсы в Доминикану, благодаря чему туристам станут доступны бюджетные перелеты на курорт. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель перевозчика уточнил, что вылеты в Доминиканскую Республику будут выполняться из Москвы три раза в неделю. Полетная программа по данному направлению запускается с 9 августа.

Также отмечалось, что авиакомпания выполняет трансатлантические рейсы в республику с 2015 года. Курорты Доминиканы быстро обрели популярность среди российских туристов.

29 июля авиакомпания «Россия» получила допуски на осуществление регулярных рейсов на курорты Египта — первые самолеты из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх полетят 9 августа. Сообщалось, что для обеспечения безопасности туристов перевозчик заключил соглашение с АО «Шереметьево безопасность» на предоставление соответствующих услуг в аэропортах Шарм-эль-Шейха и Хургады.