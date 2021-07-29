В Грузии подтвердили обсуждение возобновления авиасообщения с Россией

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе подтвердил, что между странами велось обсуждение возобновления авиасообщения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Спикер уточнил, что этот вопрос поднимался в ходе его видеоконференции с председателем комитета по международным делам Совета Федерации Григорием Карасиным, которая состоялась в мае. По словам Абащидзе, Карасин сам затронул эту тему в мае, однако с тех пор разговоры об этом не велись.

Представитель грузинской стороны отметил, что считает правильным решением возобновление авиасообщения с Россией. «В наших интересах развивать туризм и так далее. Главное, чтобы эпидемиологическая ситуация была приемлемой для обеих сторон», — подчеркнул он в беседе с журналистами.

При этом Абащидзе добавил, что нужно дожить до сентября и посмотреть, каким будет результат, еще раз заверив, что Грузия готова к возобновлению полетов.

28 июля Григорий Карасин в кулуарах международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021» заявил о готовности обсудить возобновление авиасообщение с Грузией, которое было прервано в июле 2019 года. Он отметил, что эта проблема будет решена «рано или поздно».\

При этом ранее в июле замглавы МИД России Андрей Руденко назвал условие для возобновления авиасообщения с Грузией. Он отметил, что восстановление полетов возможно после стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки.

Авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено по решению российского лидера Владимира Путина с 8 июля 2019 года после обострения отношений сторон.