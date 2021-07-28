Россия заявила о готовности обсудить возобновление авиасообщения с Грузией

В России заявили о готовности обсудить возобновление авиасообщение с Грузией, которое было прервано в июле 2019 года. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, передает ТАСС.

Так, по словам спикера, российская сторона готова вести переговоры по вопросам запуска рейсов между странами. Кроме того, он отметил, что эта проблема будет решена «рано или поздно».

Уточняется, что такое заявление Карасин сделал в кулуарах международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021».

Ранее в июле замглавы МИД России Андрей Руденко назвал условие для возобновления авиасообщения с Грузией. Он отметил, что восстановление полетов между странами возможно после стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки. Также Руденко добавил, что введенный в 2019 году запрет российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию был вынужденной мерой.

При этом в июне 2021 года Грузия открыла сухопутные границы для туристов. Тем не менее, как отметили в АТОР, для российских туристов это ничего не меняет, сухопутная граница с Грузией закрыта с российской стороны. Сейчас пересечение наземной границы для туристов возможно только с оформленными документами на лечение.

Авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено по решению российского лидера Владимира Путина с 8 июля 2019 года после обострения отношений сторон.

