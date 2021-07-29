Россиянам назвали стоимость туров в Египет после открытия авиасообщения

Россиянам назвали оптимальную стоимость туров на курорты Египта после открытия авиасообщения. О ценах на путевки на популярное среди отечественных туристов направлении сообщили специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На данный момент стоимость поездки рассчитана для регулярных рейсов, которые отправятся уже с 9 августа. Отдохнуть на курорте в Шарм-эль-Шейхе россияне смогут с бюджетом от 80,7 тысячи рублей. В такую сумму входит тур для двоих в трехзвездочном отеле по системе «все включено», в гостинице категории пять звезд — от 174,6 тысячи рублей.

Неделя отдыха в Хургаде будет стоить дороже — 83 тысячи рублей на двоих с размещением в отеле категории три звезды с питанием «все включено», в пятизвездочной гостинице курорта цена стартует от 93,7 тысячи рублей.

Также эксперты отмечают, что на сентябрь и октябрь понижение стоимости пакетных туров в республику не ожидается.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Россия» получила допуски на осуществление регулярных рейсов на курорты Египта — первые самолеты из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх полетят 9 августа.