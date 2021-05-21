Россиянам назвали оптимальную стоимость туров в Мексику летом

Оптимальная цена тура на семь ночей на мексиканском курорте начинается от 146 тысяч рублей для двоих. Такую стоимость россиянам назвали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Отмечается, что на данный момент цена на поездку рассчитана для первых рейсов в страну, которые отправятся уже с 29 мая. Так, отдохнуть с минимальным бюджетом в 146,5 тысячи рублей россияне смогут на курорте Ривьера-Майя — в такую сумму обойдется тур для двоих в пятизвездочный отель с питанием «все включено».

Неделя отдыха в городе Пуэрто-Авентурас будет стоить дороже — 154 тысячи рублей на двоих с размещением в отеле категории четыре звезды, в пятизвездочной гостинице курорта Плайя-Мухерес — 176 тысяч рублей.

Как отметили эксперты, они ожидают высокий спрос на данное направление — главным образом из-за отсутствия других альтернатив отдыха у туристов этим летом. Более того, Мексика выгодно отличается от других карибских курортов: путешественникам доступна обширная экскурсионная программа — пирамиды майя, карстовые озера, тематические парки.

20 мая российская авиакомпания Azur Air возобновила регулярные рейсы в Мексику с 29 мая. Перевозчик будет выполнять вылеты в одну из популярных пляжных стран из Москвы с частотой два раза в неделю по средам и субботам.