Туристам из России предложили бюджетную альтернативу Мексике

Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Мексике. Крупный туроператор запустил полетную программу на остров Маргарита в Венесуэле, рассчитанную до марта 2022 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР)

«Туристические возможности Венесуэлы многогранны, а большинство стран мира для массового туризма по-прежнему закрыты. Венесуэла подойдет для наших туристов, там отличные пляжи, хорошие отели и разнообразные экскурсии», — заявили представители турагентств, обратив внимание на то, что курорты острова известны как более бюджетные варианты отдыха на популярных среди россиян Карибских островах.

Сообщается, что ориентировочная стоимость поездки за двоих при размещении в отеле категории три звезды с завтраками составит около 131 тысячи рублей, в пятизвездочной гостинице — от 58 тысяч за человека.

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Рейсы на курорт будут осуществляться раз в десять ночей, начиная с 16 августа. Первый полет запланирован из московского аэропорта Шереметьево. С 20 сентября в программе заявлена еще одна 10-дневная цепочка, а с 26 октября полеты будут совершаться уже три раза в неделю.

Отмечается, что в аэропорту прилета российским туристам необходимо сдать ПЦР-тест, а также предоставить сертификат о вакцинации препаратом «Спутник V», который одобрен в республике, или справку об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не ранее 72 часов до прибытия.

Кроме того, накануне поездки путешественники должны запросить «пропуск здоровья» на специальном сайте и получить QR-код для въезда в страну.

Ранее глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев назвал россиянам альтернативу отдыху в Турции. По его словам, из европейских стран в Болгарии самый мягкий климат и наличие большого номерного фонда.